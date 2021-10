Convocati Serbia: Stojkovic chiama sette “italiani”. La lista

Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Azerbaigian: i dettagli

Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, ha diramato la lista dei convocati per le gare amichevoli contro Lussemburgo e Azerbaigian. Tanti calciatori della Serie A presenti: nel dettaglio sono sette.

Nastasic, Milenkovic, Vlahovic (Fiorentina), Lazovic (Verona), Lukic (Torino), Milinkovic Savic (Lazio), Djuric (Sassuolo). Queste le scelte del ct della Serbia che non rinuncia a giocatori importanti e in piena ascesa come Vlahovic o certezze come il centrocampista biancoceleste.