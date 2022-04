Convocati Spezia per l’Inter: 4 assenti per Thiago Motta. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico

Thiago Motta ha stilato la lista dei convocati in vista della sfida valida per la 33^ giornata di Serie A contro l’Inter. Quattro gli assenti: per motivi fisici out Salcedo, Sher, Strelec e Bourabia

Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Reca, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Sala, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Colley, Nzola, Manaj, Verde, Gyasi, Antiste.

Assenti: Salcedo, Sher, Strelec e Bourabia.