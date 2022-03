Convocati Torino, diversi gli assenti per Juric

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida di oggi contro il Bologna: diversi gli assenti per i granata

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati del Torino per la sfida contro il Bologna. Diversi gli assenti in casa granata, oltre a Milinkovic Savic non ci saranno anche Lukic e Pellegri.

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milan

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Linetty, Mandragora, Pobega, Ricci

ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Pjaca, Sanabria, Seck, Warming