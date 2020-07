Convocati Udinese Lazio: Jajalo stringe i denti, out Mandragora

Convocati Udinese Lazio: le scelte dell’allenatore Luca Gotti per il match di Serie A contro i biancocelesti di Simone Inzaghi

L’Udinese ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Lazio, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A. C’è Jajalo, out Mandragora.

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.

Difensori: Samir, Ekong, Nuytinck, ter Avest, Stryger Larsen, Becao, Mazzolo, Zeegelaar, De Maio.

Centrocampisti: Fofana, Jajalo, De Paul, Walace, Sema, Ballarini, Palumbo.

Attaccanti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Teodorczyk.