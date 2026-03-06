Coppa Italia
Coppa Italia, date e orari ufficiali delle semifinali di ritorno: quando si giocano Inter Como e Atalanta Lazio
Coppa Italia, sono stati resi ufficiali date e orari delle semifinali di ritorno: quando si giocheranno Inter Como e Atalanta Lazio
Il cammino verso l’ambita finalissima dello Stadio Olimpico di Roma entra finalmente nella sua fase più calda, emozionante e decisiva. Dopo la grande intensità agonistica che ha caratterizzato le gare di andata, sono state ufficialmente definite anche le date delle gare di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa. Le quattro formazioni rimaste in corsa si preparano a vivere due notti di grandissimo fascino, pronte a dare battaglia sul rettangolo verde per conquistare il diritto di sollevare il prestigioso trofeo nazionale al cielo.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Inter-Como: a San Siro il primo verdetto
Il tabellone della competizione prenderà il via con la prima delle due sfide decisive in terra meneghina. Esattamente come riportato dalle comunicazioni della Lega, martedì 21 aprile alle 21.00 si gioca Inter-Como. La suggestiva e imponente cornice dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro si vestirà a festa per ospitare un vero e proprio derby lombardo dalle altissime poste in palio.
La formazione nerazzurra cercherà di far valere il fattore campo dopo lo 0-0 dell’andata. Dall’altra parte, però, troverà una squadra lariana agguerrita, pronta a sovvertire ogni pronostico affidandosi alle brillanti idee tattiche di Cesc Fàbregas.
Atalanta-Lazio: scontro totale a Bergamo
Il quadro delle finaliste si completerà a distanza di sole ventiquattro ore. Nella serata successiva, invece, è programmata Atalanta-Lazio, con il fischio d’inizio sempre fissato per le ore 21.00. Il caldissimo pubblico della New Balanca Arena di Bergamo è pronto a spingere la propria squadra in una sfida che si preannuncia vibrante ed equilibrata fino all’ultimo secondo di recupero.
I padroni di casa, allenati da Raffaele Palladino, puntano a confermare il proprio status dopo il 2-2 dell’Olimpico. Di fronte avranno la compagine capitolina guidata da Maurizio Sarri, che sbarcherà in terra lombarda con il chiaro obiettivo di imporre il proprio palleggio e staccare il pass per l’atto conclusivo.
Ultimissime
video
Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Dal duetto tra Spalletti e Da Vinci all’esonero di Filipe Luis fino al toccante omaggio ad Astori: le contro pagelle...