Coppa Italia, De Siervo: «Ascolti in crescita e partite più combattute»

Le parole dell’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sulla Coppa Italia: «Grazie a Trenitalia nuovi servizi ai tifosi di tutte le squadre»

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha parlato della Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

«La strategia di riposizionamento della Coppa Italia, iniziata un anno fa con un nuovo format sportivo e un nuovo broadcaster domestico come Mediaset, ha generato ascolti crescenti grazie a partite sempre più combattute. Il rinnovo con Frecciarossa conferma da un lato la crescita di valore della competizione e dall’altro il grande apprezzamento di un ‘campione nazionale’ come Frecciarossa. Grazie alla collaborazione con Trenitalia riusciremo a offrire nuovi servizi ai tifosi di tutte le squadre partecipanti permettendo di raggiungere, con promozioni dedicate, le città in cui si disputano le partite».