La finale di Coppa Italia 2019/20 è stata decisa ai calci di rigore: non accadeva da un Lazio-Sampdoria del 2009

La finale di Coppa Italia 2019/20, vinta dal Napoli contro la Juventus, è stata decisa ai calci di rigore dopo che le due squadre non sono andate oltre lo 0-0 nei tempi regolamentari.

Non accadeva dal 2009. L’ultima lotteria dei rigori in finale di Coppa Italia è avvenuta in un Lazio-Sampdoria, sfida disputata all’Olimpico e vinta dai biancocelesti.