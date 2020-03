Coppa Italia, Juve Milan a porte aperte o chiuse: attesa la decisione

Juve Milan a porte aperte o chiuse? Verrà presa entro stasera una decisione riguardo la semifinale di ritorno della Coppa Italia, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Regione Piemonte si riunirà oggi e discuterà della disputa della sfida di mercoledì, in programma all’Allianz Stadium. Se dovesse essere prorogato il decreto regionale, allora la partita verrà giocata a porte chiuse.

Lo scenario cambia ancora ma di fronte a una maxi emergenza di protezione civile come quella del #coronavirus non può essere diversamente. #JuveMilan si potrebbe giocare a porte chiuse a seguito di una proroga del decreto regionale: si deciderà stasera in un altro vertice.

— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) March 2, 2020