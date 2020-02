Coppa Italia, Juventus Milan: divieto per tifosi delle regioni “critiche”

Il prefetto di Torino Palomba ha fatto chiarezza sulle limitazioni alla semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Juventus e Milan. Ecco le sue parole, riportate dall’Ansa.

«La partita di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, mercoledì sera all’Allianz Stadium, dovrebbe giocarsi a porte aperte all’Allianz Stadium di Torino, con il divieto di accesso per i tifosi provenienti dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia Romagna. Le disposizioni verranno specificate nel Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)».

