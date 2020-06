Coppa Italia, Mertens: «Abbiamo dato tutto. Napoli è speciale»

Dries Mertens ha commentato la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli: le dichiarazioni dell’attaccante

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il successo in Coppa Italia contro la Juventus.

FINALE COPPA ITALIA – «Penso che oggi abbiamo dato tutto perché vogliamo fare qualcosa di speciale. Siamo un gruppo, siamo rimasti tutti a Napoli, il mister e lo staff ci hanno dato tutto. È stato un momento molto bello insieme a loro. Giocare a Napoli è speciale, oggi abbiamo vinto come squadra. La preparazione è iniziata già in quarantena, abbiamo vinto lì».

DISCORSO DE LAURENTIIS – «Ci ha tolto le multe? Non lo so, non ho sentito bene».