Il Napoli disputerà in casa la finale di Coppa Italia 2019/20 contro la Juventus: il sorteggio pro forma ha premiato gli azzurri

La finale di Coppa Italia 2019/20 verrà disputata nella suggestiva cornice di un Olimpico senza pubblico mercoledì 17 giugno, alle ore 21.

Da una parte il Napoli, capace di superare l’Inter. Dall’altra la Juventus, che ha difeso il gol in trasferta contro il Milan. E sarà proprio la squadra di Gennaro Gattuso a giocare in casa, come ha voluto il sorteggio ufficiale.