Coppa Italia Serie C: Juventus Under 23 nella storia

La Juventus Under 23 ha conquistato il primo trofeo dopo appena due anni di vita, battendo la Ternana per 2-1 in finale di Coppa Italia di Serie C. La squadra bianconera ha festeggiato il successo tra le mura dello stadio Manuzzi di Cesena, grazie alle reti di Bruno su rigore e Rafia.

Queste le parole del tecnico Pecchia ai microfoni di Rai Sport: «Ci tenevamo, i ragazzi hanno fatto un grande lavoro e oggi non era semplice. Siamo stati anche troppo sporchi per quelle che sono le nostre caratteristiche ma alla fine l’abbiamo vinta con merito. Abbiamo creato tanto e sciupato molto, potevamo muovere meglio il pallone ma quello che conta era vincere. Questo è un trofeo piccolo nella storia gloriosa di questo club, per noi però è motivo di orgoglio far parte di questa storia».