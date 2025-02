Coppe Europee, Bodo/Glimt e Copenhagen si qualificano agli ottavi passando per i supplementari

Coppe Europee: Bodo/Glimt e Copenhagen passano agli ottavi di finale di Europa e Conference League passando dai supplementari

Bodo/Glimt e Copenhagen si qualificano al turno successivo delle due coppe europee, rispettivamente Europa e Conference League. I norvegesi battono il Twente con un netto 5-2 arrivato nei tempi supplementari. La gara si era messa subito in salita per loro con l’autogol di Sjovold. Pareggia Hogh, poi nel recupero succede di tutto: Hilger e Wembangono fanno il 3-1, sembra finita Stejin segna e manda le squadre all’extra time dove decidono i gol di Fet e Verschueren. Meno

Bodo/Glimt-Twente 5-2 (26′ Sjovold aut. [T], 56′ Hogh rig., 90+2′ Hilger, 90+4′ Wembangomo, 90+6′ Steijn [T], 111′ Fet, 114′ Verschueren) (6-4)

Heidenheim-Copenhagen 1-3 (37′ Chiakha [C], 53′ Diks rig. [C], 73′ Scienza [H], 113′ Huesca [C]) (3-4)