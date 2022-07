Cori anti Lazio su Sky, la replica di Ferri: «Mi scuso ma no a gogne pubbliche»

Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, ha risposto al comunicato emesso quest’oggi dalla Lazio

COMUNICATO – «Quello che non deve succedere è che vada in onda un coro volgare o offensivo, contro chiunque. È successo per errore e me ne scuso, con i tifosi della Lazio e con tutti i nostri abbonati. Quello che può invece succedere è che una giornalista faccia un commento, di certo non riferito a quel coro, che non aveva evidentemente sentito. Un fraintendimento facile da chiarire, magari senza esporre le persone alla gogna e agli insulti social, e senza scendere in basso. Cosa che a Sky Sport non intendiamo fare ne ora, ne in futuro».