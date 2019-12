Brescia, Corini: «Vittoria che ci dà consapevolezza in ottica salvezza»

Le parole di Eugenio Corini al termine del match vinto contro il Lecce grazie alle reti di Chancellor, Torregrossa e Spalek

Eugenio Corini è molto soddisfatto per la vittoria preziosa ottenuta al Rigamonti contro il Lecce, diretta concorrente per la salvezza. Queste le parole del tecnico delle Rondinelle a Sky Sport.

MATCH – «Abbiamo fatto altre partite di alta qualità ma oggi siamo stati molto bravi. Abbiamo condiviso la voglia di giocare a calcio, finalizzando nella maniera giusta e credo che sia una vittoria meritata che ci dà maggiore consapevolezza»

TIFOSI – «Tifosi? Fa molto piacere sentire quei cori. L’importante è che spingano i nostri giocatori perchè sono loro che dovranno portarci a raggiungere un traguardo fantastico»

RINNOVO – «Rinnovo? Per me è stata una sorpresa, me l’ha chiesto il presidente e ne stiamo parlando. Da parte mia massima apertura, valuteremo se ci sarà la possibilità di estendere il contratto».