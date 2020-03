Coronavirus, Ancelotti: «Agiamo in modo responsabile»

Il tecnico dell’Everton Ancelotti ha mandato un messaggio via social a tifosi e non: «Agiamo in modo responsabile»

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha lanciato un appello su Twitter in merito all’emergenza Coronavirus nel mondo.

«Attualmente stiamo vivendo un momento molto difficile ed è tempo per tutti noi di agire in modo responsabile. Per favore, pensate a voi, alle vostre famiglie e a tutti coloro con i quali entrate in contatto. Seguite i consigli degli esperti e insieme batteremo il Coronavirus».