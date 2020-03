Coronavirus, Boris Johnson ordina il lockdown nel Regno Unito

Emergenza Coronavirus, il primo ministro Boris Johnson ha imposto nuove misure restrittive per il Regno Unito

Il primo ministro Boris Johnson ha imposto nuove misure restrittive per il Regno Unito sul modello di quelle adottate recentemente in Italia dal premier Giuseppe Conte, in seguito all’evolversi del contagio da Coronavirus.

Saranno chiusi tutti gli esercizi commerciali non essenziali e vietate le riunioni pubbliche con più di due persone presenti. Inaccessibili anche i luoghi di culto e alcuni parchi pubblici.