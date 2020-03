Coronavirus, Cannavaro: «In Cina tornati alla normalità. Hanno rispettato le regole»

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo dell’emergenza Coronavirus e di come in Cina sia superata

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou, ha parlato al Mundo Deportivo di come sia stata superata l’emergenza Coronavirus in Cina.

«Adesso è quasi tutto normale, vedi gente nei ristoranti anche senza mascherina. In Cina hanno sconfitto la pandemia perché hanno seguito le regole delle autorità e lo hanno fatto tutti insieme. La Polizia può arrivare in qualsiasi momento, verificare se sei in casa e misurarti la temperatura. Ora, invece, penso all’Italia e ai miei parenti. Qui sono riusciti a battere il Coronavirus e non vogliono essere infettati di nuovo. Adesso è quasi tutto normale. Un mese fa non si vedeva un’anima in giro, soltanto Polizia e ambulanza. Sono rimasti tutti a casa. Questa è l’unica cosa da fare».