Coronavirus, Cavani fugge da Parigi: il motivo

L’attaccante del PSG Cavani ha fatto ritorno in Uruguay per offrire aiuti ai concittadini durante l’emergenza Coronavirus

Edinson Cavani ha fatto ritorno in Uruguay per fronteggiare concretamente l’emergenza Coronavirus, offrendo aiuti ai propri concittadini in un periodo di enorme difficoltà a livello globale.

È questo il motivo per cui l’attaccante del PSG ha deciso di lasciare Parigi, ora che i campionati nazionali sono stati sospesi.