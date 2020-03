Coronavirus, Cirio: «Adesso sto bene ma aspettiamoci misure più restrittive»

Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: ecco le sue parole

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato a Radio Bianconera dell’emergenza Coronavirus in regione. Queste le sue parole nel corso della trasmissione “Terzo Tempo”.

CONDIZIONI – «Io sto abbastanza bene, sono 13 giorni che sono risultato positivo al Coronavirus, sono in isolamento a casa, la mia saluta è abbastanza buona, non ho avuto sintomi. Da casa continuo ad essere in collegamento con l’unità di crisi e con il Governo. Voglio tornare lì in Corso Marche per lavorare insieme all’Unità di Crisi e dividere il momento difficile con i miei collaboratori».

RESTRIZIONI – «Ci dobbiamo aspettare misure più restrittive se la gente non continua a rispettare quelle che ci sono. Le attività sportive all’aria aperta non sono necessarie, sarebbe un bene se tutti lo capissero. Una giornata come quella di oggi, con 27 gradi, invita ad uscire, ma noi dobbiamo evitare gli assembramenti. I parchi, dove possibile, sono stati chiusi. Se la gente continua a scambiare questo stato di guerra come una vacanza, avremo bisogno di misure più dure, come l’esercito».