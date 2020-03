Coronavirus, Criscito: «Facciamo ciò che chiedono le autorità» – VIDEO

Il capitano del Genoa Criscito ha lanciato un appello al popolo italiano per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – VIDEO

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo del calcio e non solo. Sono tanti gli sportivi a essere scesi in campo in questi ultimi giorni: chi per offrire il proprio contributo economico, chi per lanciare appelli sociali.

Tra questi, anche il capitano del Genoa Domenico Criscito. Il difensore ha invitato i concittadini di seguire le regole imposte dal Governo italiano: «Facciamo quello che ci chiedono le autorità».