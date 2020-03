Il direttore sportivo del Parma Faggiano ha parlato dell’emergenza Coronavirus: «Siamo tutti molto preoccupati»

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato dell’emergenza Coronavirus: «Siamo tutti molto preoccupati, è giusto fermarsi perché prima bisogna pensare alla salute. Alcuni mi hanno chiesto dove fare allenamento vista la chiusura dei parchi, alcuni si allenano sulle scale di casa ma noi dobbiamo adeguarci a queste restrizioni».

«Casi positivi in Serie A? Credo sia una situazione difficile perché coinvolge non solo i calciatori ma anche lo staff, pensiamo alla Juve che ha messo in quarantena 120 persone. Il destino del campionato mi interessa poco perché la cosa più importante ora è tutelare la salute. Ogni decisione verrà accettata, e speriamo di ripartire al più presto».