Coronavirus, Gravina: «Serie A? Vogliamo concludere la stagione»

Il presidente della FIGC Gravina ha fatto chiarezza sul futuro della Serie A in relazione all’emergenza Coronavirus

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare chiarezza sul futuro della Serie A in merito all’emergenza Coronavirus: «Siamo contenti che le nostre richieste siano state accolte, è un segnale tangibile di uno stato di crisi per lo sport italiano, che rappresenta un fattore economico».

«Serie A? Cerchiamo di restare coi piedi per terra, comprendendo la gravità del momento. Abbiamo un’esigenza, ossia che il campionato italiano arrivi a una sua definizione. La nostra scadenza è il 30 giugno. L’obiettivo è concludere la stagione», ha concluso Gravina.