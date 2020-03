Il presidente della Fiorentina Commisso vuole aiutare la città di Firenze con iniziative benefiche durante l’emergenza Coronavirus

Rocco Commisso scende in campo per aiutare la sua Firenze durante l’emergenza Coronavirus. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono tante le iniziative benefiche che il presidente della Fiorentina vorrebbe portare avanti.

Attualmente Commisso si trova negli Stati Uniti insieme alla moglie, ma vorrebbe tornare in Italia per stare vicino al figlio Joseph.