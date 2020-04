Coronavirus: in arrivo i test per la verifica degli anticorpi

L’Italia attende il primo test per verificare la completa guarigione e l’immunità di chi ha contratto il Coronavirus

È in arrivo il primo test sierologico in vitro, fornito dall’azienda DiaSorin, per verificare chi abbia sviluppato gli anticorpi al Coronavirus. Con un costo inferiore a cinque euro cadauno e un risultato previsto in un’ora, in Italia potranno essere processati 500mila campioni ogni giorno.

Tutti coloro che hanno contratto il Covid-19 potranno dunque attestare la completa guarigione, senza correre il rischio di ammalarsi nuovamente.