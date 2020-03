La Federcalcio spagnola ha rinviato a data da destinarsi la finale di Coppa del Re tra Real Sociedad e Athletic Bilbao

La Federazione spagnola ha deciso di rinviare la finale di Coppa del Re tra Real Sociedad e Athletic Bilbao, inizialmente in programma il prossimo 18 aprile, a causa dell’emergenza Coronavirus.

La decisione è stata presa dal presidente Luis Rubiales in comune accordo con i colleghi di ambo le società basche. Non è ancora stata stabilita una data per il recupero.