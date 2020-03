Coronavirus, Jankto: «15 infetti alla Sampdoria. Forse anche io»

Il centrocampista della Sampdoria Jankto denuncia l’emergenza sanitaria relativa al Coronavirus all’interno del club

Jakub Jankto ha descritto l’emergenza Coronavirus all’interno della Sampdoria: «Ero in contatto diretto con i compagni di squadra già infetti. Quindici persone sono già state infettate nel club, ma potrebbe non essere più così, il numero potrebbe essere ancora più alto. Non sono sicuro di essere sano, ma mi sento bene e spero di non essere infetto. Forse ho il virus e non lo so ancora, cerco di non pensarci. Posso solo seguire tutte le normative, l’igiene, ma niente di più. Spero di stare bene».

«Siamo chiusi in un appartamento con tutta la famiglia. La cosa fastidiosa è che non possiamo andare da nessuna parte, siamo ancora in uno spazio limitato. Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in soggiorno, non c’è niente che possiamo fare, dobbiamo sopportarlo. La situazione in Italia non è affatto buona, anzi, direi spaventosa. Quasi ogni giorno ci sono migliaia di infetti e centinaia di morti. La situazione sta peggiorando, quindi non c’è modo di sapere quando finirà tutto», ha concluso il centrocampista ai microfoni di sport.cz.