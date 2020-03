Coronavirus, Joseph Commisso: «Sono sano. Combatteremo insieme»

Il consigliere e figlio del presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha parlato dell’emergenza Coronavirus

Il consigliere e figlio del presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha parlato dell’emergenza Coronavirus: «Forza Italia! Sono con te, Italia, fino in fondo! Da settembre 2019 vivo a Firenze e ora sono in quarantena autonoma qui! Sono rimasto qui per stare con la gente della Fiorentina, di Firenze e dell’Italia!».

«Molti anni fa sono diventato un cittadino italiano con il mio nome di nascita “Giuseppe”. Un motivo importante per farlo è stato perché un giorno il mio sogno era vivere in Italia. Io amo l’Italia! Sono qui con voi! Sono sano. Combatteremo questo virus insieme e lo supereremo!».