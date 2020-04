Coronavirus, Jovic convocato in tribunale per aver violato la quarantena

L’attaccante del Real Madrid Luka Jovic è stato convocato in tribunale per aver violato la quarantena nelle scorse settimane

Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid, dovrà presentarsi in tribunale per aver violato la quarantena nei giorni scorsi, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il calciatore blancos, infatti, è stato accusato per non aver rispettato le regole e dovrà presentarsi davanti ai giudici del tribunale di Belgrado. Il giocatore, sorpreso dalle autorità, ha dichiarato di aver violato la quarantena per poter andare in farmacia.