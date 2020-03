Coronavirus, Klopp si arrabbia col giornalista – VIDEO

Jurgen Klopp in conferenza perde la pazienza e risponde a un giornalista dopo l’ennesima domanda sul Coronavirus – VIDEO

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Atletico Madrid, Jurgen Klopp ha risposto in modo seccato a un giornalista spagnolo, che lo aveva incalzato con una domanda sul Coronavirus.

«Il calcio è solo un gioco. Tu sei di Madrid? Questo è il tipo di cose che non mi piacciono: tu mi fai questa domanda, ma hai preso un aereo per venire da Madrid a Liverpool. Non possiamo risolvere i problemi con il calcio. Il tuo lavoro è quello di trasportare informazioni e spero tu lo faccia meglio di come poni le domande. Mi fai arrabbiare se mi dai la sensazione che io ho un problema che tu non hai. Abbiamo tutti lo stesso problema».