Coronavirus, l’appello di Llorente: «Siamo tutti determinanti» – VIDEO

L’attaccante del Napoli Llorente ha lanciato un appello su Twitter: «Coronavirus? Giochiamo una partita difficile» – VIDEO

L’attaccante del Napoli Fernando Llorente ha lanciato un messaggio di sensibilizzazione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: «Ciao a tutti. Stiamo giocando una partita molto difficile dove tutti siamo giocatori determinanti».

«Restiamo in casa ed in questo modo aiuteremo dottori, infermieri, forze dell’ordine, e tutti quelli che stanno lottando per conquistare la vittoria. Giochiamo tutti la nostra parte, uniti ed insieme ce la faremo», ha detto lo spagnolo nel video pubblicato su Twitter dal club azzurro.