Coronavirus: Manchester City, Mendy in isolamento

Il difensore del Manchester City Mendy si è messo in autoisolamento per l’emergenza Coronavirus

Il Leicester ha dichiarato di aver svolto accertamenti per tre calciatori della rosa, ma il primo caso di Coronavirus in Premier League potrebbe essere Benjamin Mendy.

Il terzino del Manchester City si è messo in isolamento dopo essere stato a contatto con un parente, che ha manifestato i sintomi del Covid-19. Mendy non prenderà parte ad alcuna attività sportiva con il resto della squadra per quattordici giorni.