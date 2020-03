L’attaccante Matri si è reso protagonista di un bel gesto contro il Coronavirus: «Metterò all’asta alcune maglie per aiutare gli ospedali»

Alessandro Matri ha deciso di mettere all’asta alcune magliette da gioco e devolvere il ricavato agli ospedali che, in questo momento, sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Italia.

L’attaccante, attualmente svincolato, ha comunicato l’iniziativa attraverso il proprio profilo Instagram.