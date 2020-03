Coronavirus: maxi-donazione di Mbappé

L’attaccante del Paris Saint-Germain Mbappé ha fatto una maxi-donazione per combattere l’emergenza Coronavirus – FOTO

Kylian Mbappé è sceso in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Francia. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha effettuato una maxi-donazione in favore della Fondazione Abbé-Pierre.

Ad annunciarlo è stata la stessa Fondazione attraverso il proprio profilo Twitter: «Talento e cuore, Mbappé ci sostiene. Grazie per la generosità e l’attenzione mostrata nei confronti delle persone in difficoltà».

Tweets by Abbe_Pierre