Coronavirus, Muriel vince la noia con la fisarmonica – VIDEO

Coronavirus: Muriel in casa, ma la musica batte la noia: l’attaccante dell’Atlanta suona la fisarmonica – VIDEO

In tempo di Coronavirus, non è facile trovare sempre qualcosa da fare per ammazzare il tempo mentre si è costretti a essere rinchiusi fra le mura di casa. Luis Muriel, però, sa come divertirsi.

L’attaccante dell’Atalanta ha stupito tutti caricando un video su Instagram in cui si esercita con la fisarmonica sulle note di “Asi fue mi querer”, brano dei fratelli Zuleta celeberrimo in Sudamerica. Numerosi i commenti e le congratulazioni da compagni di squadra e non solo.