Coronavirus, Santon: «Italia, siamo forti. Lottiamo insieme»

L’esterno della Roma Santon ha lanciato un appello alla popolazione italiana per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Davide Santon ha approfittato dell’anniversario del suo esordio in nazionale per lanciare un appello a tutta la popolazione italiana, colpita in queste settimana dall’emergenza Coronavirus.

«Oggi, 5 anni fa, giocavo per la mia Nazionale. Italia siamo forti, lottiamo tutti insieme! Quando tutto questo sarà finito saremo ancora più grati per il dono della vita e per il fatto di essere italiani», ha scritto l’esterno della Roma su Instagram.