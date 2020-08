Coronavirus, Speranza firma la nuova ordinanza: discoteche chiuse in tutta Italia

Nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza, che chiude tutte le discoteche in Italia e dà nuove regole per le mascherine

Il Governo dice basta e prende le contromisure necessarie dopo l’aumento dei nuovi contagi di Coronavirus in Italia.

Nella riunione con i governatori convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, ha chiesto di chiudere da domani discoteche e qualsiasi luogo dove si tengono serate danzanti, dalle sale da ballo ai lidi. Il governo farebbe venire meno la deroga al Dpcm che ha finora consentito ai presidenti di Regione di aprire le discoteche. Non solo: a preoccupare è in generale tutta la movida, luoghi di ritrovo, piazze, locali. Per questo il governo intende imporre l’obbligo di mascherina all’aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino.