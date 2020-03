Coronavirus, Tavecchio: «Juve Inter a porte chiuse? Drammatico»

L’ex presidente della FIGC Tavecchio ha parlato dell’attuale situazione in Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus

Carlo Tavecchio ha parlato dell’attuale situazione in Serie A: «Il Coronavirus e lo slittamento delle partite? Secondo me la questione bisognava risolverla da tempo con lo slittamento della giornata di campionato di una settimana e sarebbe finito tutto con tranquillità. Andava adottata questa misura già da un po’».

«Ognuno fa le proprie valutazioni, credo che si sarebbe ottemperato ai famosi quattro radici giorni rinviando le partite di una settimana. Ma come si fa a far giocare Juve-Inter a porte chiuse? Trasmettere una partita del genere in tutto il mondo sarebbe drammatico per tutto il sistema. Poi sento parlare di Juventus-Milan con la possibilità di far entrare solo la tifoseria piemontese, beh, dico che siamo molto fantasiosi», ha concluso l’ex presidente della FIGC ai microfoni di tuttomercatoweb.com.