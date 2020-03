Coronavirus, Villas-Boas: “Cinesi disciplinati, noi Europei invece…” – VIDEO

André Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, è intervenuto nuovamente sul tema coronavirus. Ecco le sue parole

«Dobbiamo fermare tutto al più presto. Dobbiamo fare come la Cina, che ha dovuto affrontare questo problema del virus prima di noi. Ma i cinesi sono disciplinati e responsabili, mentre noi Europei non lo siamo. Noi ci adagiamo e non rispettiamo mai gli ordini. Se si arriva ad una quarantena per tutti spero che si mostri senso civico e che si resti a casa».