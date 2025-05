Corsa Champions: tra incroci e calcoli tutte le squadre che ancora sperano per un posto nell’Europa dei grandi

Corsa Champions, ecco le combinazioni per tutte le squadre ancora coinvolte nella volata: in sette per due posti

La corsa Champions si decide tra incroci e calcoli, con sette squadre ancora teoricamente in corsa e solo Inter e Napoli già certe del pass. L’Atalanta è quella messa meglio: se batte la Roma già stasera sarebbe aritmeticamente qualificata, ma in ogni caso le basta una vittoria nelle ultime tre partite per chiudere il discorso. Situazione più delicata per la Juventus, che ha perso il controllo del proprio destino dopo il pareggio con la Lazio: ora tutto dipende dai giallorossi. Una vittoria dell’Atalanta stasera darebbe ai bianconeri la possibilità di qualificarsi con due successi, mentre un pareggio o una vittoria romanista complicherebbero ulteriormente i conti, innescando scenari da classifica avulsa. La Lazio, a pari punti con la Juve, paga gli scontri diretti sfavorevoli con giallorossi e bianconeri e ha bisogno di due vittorie e di sperare in passi falsi altrui.

La Roma è in grande rimonta e può contare su un destino tutto nelle proprie mani: con tre vittorie sarebbe sicura della Champions, mentre anche un pareggio stasera potrebbe tenerla in corsa, complicando però i giochi con una situazione di equilibrio perfetto con Juve e Lazio. Più indietro, il Bologna rischia di pagare caro il rallentamento finale: servono sei punti e risultati favorevoli dalle rivali, anche se nei confronti diretti è ben posizionato. Il Milan ha solo speranze residue: deve vincere le ultime due partite e affidarsi a una combinazione quasi impossibile di risultati negativi per tutte le dirette concorrenti, inclusa la Fiorentina. I viola, infine, devono fare bottino pieno e sperare in un crollo collettivo delle rivali. Il groviglio resta fitto e nulla sarà davvero deciso prima dell’ultima giornata. L’unica certezza è che nessuno può più sbagliare.