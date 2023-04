Corsa Champions: sarà decisiva Juventus-Milan?

Juventus e Milan si affronteranno alla penultima giornata: sarà una sfida decisiva per la corsa alla Champions League

L’ultimo turno di campionato ha bloccato la Juventus e l’Atalanta, ha visto le milanesi prendere un solo punto e le romane scattare in avanti. In casa bianconera la domanda da farsi, sempre che si faccia un nuovo filotto di vittorie, è chi prendere come punto di riferimento. In questo momento il quarto posto è occupato dal Milan e Allegri dista 8 punti da Pioli.

Lo scontro diretto si giocherà alla penultima giornata. Nello spazio temporale che manca a quella data riuscirà la Juve ad arrivare alla possibilità di aggancio? Negli ultimi 5 turni ne ha rosicchiati 4 al Diavolo, pur con 2 sconfitte contro Roma e Lazio. I margini di errore ormai sono ridotti al lumicino.