Corvino: «Lecce, punterai molto su qualità. Krstovic? Dico che per lui...» - Calcio News 24

Corvino: «Il Lecce punta sulla qualità, non importa se italiana o straniera» Il responsabile dell’area tecnica giallorossa parla così

Il Lecce continua a far parlare di sé, non solo per il rendimento in campo ma anche per il lavoro attento della sua dirigenza. In un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del club salentino, ha affrontato diversi temi legati alla sua squadra, al calciomercato e alla prossima sfida contro l’Atalanta.

Uno dei punti centrali dell’intervista è stato Nikola Krstovic, attaccante montenegrino protagonista con la maglia del Lecce. Corvino ha commentato: «È un attaccante con la A maiuscola. Mi preoccupa perché spesso gli ex segnano contro le loro vecchie squadre e ora affronteremo l’Atalanta. Speriamo che stavolta questa regola non si applichi». Krstovic, infatti, è passato in passato anche dal club bergamasco e ora cercherà conferme in maglia giallorossa.

Lecce e il dibattito sugli stranieri: «Conta la qualità»

Corvino ha poi risposto a chi critica il Lecce per il largo impiego di giocatori stranieri, rivendicando con forza le scelte societarie:

«Chi sostiene che bisognerebbe dare più spazio agli italiani, dimentica una cosa fondamentale: in campo va chi ha qualità. Non esistono italiani bravi che restano fuori solo perché stranieri occupano il loro posto. Un esempio è Camarda, che gioca perché è forte, non perché italiano».

E ha aggiunto: «Il Lecce non guarda al passaporto, ma al talento. Se un giocatore è forte ed è utile alla nostra causa, viene preso, sia esso italiano o straniero».

Napoli e calciomercato: «Conte ha valorizzato una rosa già forte»

Corvino ha anche parlato del Napoli, elogiando il lavoro di Antonio Conte e della dirigenza partenopea:

«La rosa era già di livello altissimo. Se vinci uno scudetto, non è per caso. Conte ha saputo esaltare questo gruppo dopo una stagione deludente, riportandolo dove merita».

Ha concluso sottolineando l’impegno richiesto dalle tante competizioni: «Con le coppe europee serviva allargare la rosa e il Napoli ha fatto un ottimo lavoro sul mercato, investendo in modo intelligente».

Il Lecce, con la guida esperta di Corvino, resta dunque un esempio di progettualità nel panorama italiano, capace di unire giovani talenti, lavoro sul campo e scelte tecniche lungimiranti.