Cosa fanno a casa i calciatori? – VIDEO

Emergenza coronavirus, ecco cosa fanno i calciatori a casa: palleggi con la carta igienica e pesi con figli e fidanzate

Palleggi con la carta igienica, ma anche con il pallone dentro casa. Non solo, fidanzate e figli usati come pesi: i calciatori, durante l’emergenza coronavirus, stanno cercando di passare il tempo nel migliore dei modi, allenandosi e stando con le loro famiglie.

C’è chi sceglie di curare il fisico come Kevin De Bruyne, che ha postato un video in cui usa i figli per fare esercizi per i quadricipiti, ma anche chi come Alexander-Arnold cerca di allenare la mira.