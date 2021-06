Serse Cosmi ha elogiato l’Italia di Roberto Mancini nel giorno della sfida contro l’Austria: le dichiarazioni dell’allenatore

ITALIA – «Il mio pensiero non può che essere positivo su Mancini, è andato contro a uno dei luoghi comuni più grandi che riguardano i commissari tecnici. Questa squadra dà sempre la certezza di poter giocare come una squadra di club. Ha avuto per poco tempo i giocatori ma l’Italia gioca molto bene. Cosa c’è di Mancini calciatore in questa Nazionale?’ La grande bellezza che proponeva anche da calciatore nella sua squadra. Ha riproposto la sua qualità anche in un mestiere diverso come quello dell’allenatore. Bellezza e sostanza, l’Italia subisce pochissimo».

AZZURRI PREFERITI – «Questa è veramente una squadra con tanta qualità e fantasia in campo. Penso a Insigne, Berardi, Verratti o Locatelli. Ci sono diversi calciatori che giocano molto bene. Parliamo di una squadra organizzata dove però ci sono anche molte giocate individuali. L’Italia ha tutto, qualità, fase difensiva e voglia di vincere».