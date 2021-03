Ottime notizie per Andrea Cossu: l’ex giocatore rossoblù è stato dimesso dall’ospedale nove giorni dopo l’incidente

Andrea Cossu è stato dimesso oggi pomeriggio dall’ospedale. Come riporta l’Unione Sarda l’ex calciatore del Cagliari e della Nazionale, ha lasciato il reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Businco dove era arrivato – dopo una notte in Rianimazione al Brotzu – in seguito al terribile incidente stradale di nove giorni fa sulla Statale 554, a Selargius.

