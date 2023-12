Costacurta: «Ho il dubbio che il Milan non si alleni, guardate l’Inter»

Le parole di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, sul momento difficile dei rossoneri. I dettagli

Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Calcio Club dei pessimi risultati ottenuti dal Milan.

LE PAROLE – «Il Milan fa una fatica incredibile a correre bene e giocare con la testa libera, forse c’è anche un pò di tensione psicofisica nei giocatori non so.. magari hanno paura di farsi male. Io vedo le altre squadre che giocano con ritmo, ma senza fare queste cose così esagerate, infatti ve lo chiedo: il Milan come si allena secondo voi? C’è poi il tempo di recuperare? Vai a vedere l’Inter e non è così, c’è differenza».

