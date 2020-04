Coutinho verso il ritorno in Premier: una big su di lui

Philippe Coutinho sembra arrivato al capolinea della sua avventura al Bayern Monaco e al Barcellona: vicino il ritorno in Premier League

Potrebbe essere l’estate di Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano ha perso la sua magia nelle ultime stagioni, dopo l’addio al Liverpool. L’ex Inter, infatti, aveva fatto meraviglie con la maglia dei Reds addosso.

Secondo il quotidiano Sport, il Chelsea si sarebbe fatto avanti per il brasiliano che non resterà al Bayern Monaco (dove è in prestito attualmente). Contatti avviati con il Barcellona: su di lui anche Tottenham e Manchester United.