Roma, Cristante visite ok: raggiungerà i compagni a Bologna

La Roma è pronta a riabbracciare Cristante per la sfida contro il Bologna: il centrocampista ha ottenuto l’ok per raggiungere i compagni

Corsa contro il tempo per Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma ha ottenuto l’ok per ritornare all’attività sportiva dopo la positività al Covid.

Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa, l’azzurro è pronto a raggiungere i compagni a Bologna per dare man forte alla sua squadra. Difficile vederlo impiegato dal primo minuto, magari a partita in corso Mou potrebbe metterlo in campo