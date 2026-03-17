Cremonese, Nicola verso l’esonero? C’è un nome in pole per sostituirlo! Ecco il preferito dalla dirigenza per la panchina: il nome

Il futuro di Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è sempre più incerto dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina, un risultato che ha messo la squadra a serio rischio retrocessione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la panchina del tecnico è ormai sotto esame, con la società che sta valutando la possibilità di un cambio in vista delle ultime nove giornate di campionato.

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Marco Giampaolo, ex allenatore della Cremonese nella stagione 2014/15, sembra essere il principale candidato a subentrare a Nicola. Attualmente fermo da nove mesi, Giampaolo ha esperienza in Serie A e ha già salvato il Lecce nella passata stagione, dove ha condotto i giallorossi alla salvezza all’ultima giornata contro la Lazio. Se fosse confermato, il suo obiettivo sarebbe replicare quell’impresa con la Cremonese, che attualmente si trova al diciottesimo posto con soli 24 punti, appena sei sopra le ultime due, Pisa e Verona, entrambe a pari merito.

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La Cremonese ha tenuto riunioni decisive durante la giornata di oggi, 17 marzo, per prendere una decisione definitiva sulla guida tecnica. Il cambio di allenatore sembra sempre più probabile, con Giampaolo in pole per un ritorno sulla panchina grigiorossa.

Se la scelta dovesse cadere su Giampaolo, l’allenatore dovrà lavorare su una squadra che, pur avendo lottato duramente, non è riuscita a mantenere la solidità necessaria per evitare la zona retrocessione. La prossima sfida sarà cruciale per determinare il futuro del club in Serie A.