Cremonese, per l’attacco si valuta la candidatura di Tsadjout

Dopo l’esperienze in prestito tra Pordenone e Ascoli, Frank Tsadjout può esordire in Serie A alla Cremonese

Frank Tsadjout, attaccante di proprietà del Milan, potrebbe fare presto il suo esordio in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul giovane classe 1999 è infatti attenta la Cremonese.

Nell’ultima stagione ha giocato in Serie B con le maglie di Pordenone e Ascoli. Quest’ultimo starebbe lavorando per una sua riconferma, ma la possibilità di fare il salto in massima serie intriga il 23enne.